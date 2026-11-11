W USA firma tuningowa Unplugged Performance publicznie zaproponowała przejęcie produkcji elektrycznych pickupów Cybertruck, którą producent samochodów planuje wygasić w fabryce Giga Texas około połowy 2027 roku. Informuje o tym Electrek.

Unplugged Performance oświadczyła, że jest gotowa nadać priorytet Cybercabowi, a jednocześnie produkować Cybertrucki bez angażowania powierzchni, personelu ani uwagi Tesli. Zgodnie z propozycją firmy finansowanie projektu miałoby zapewnić konsorcjum inwestorów.

Warunki propozycji

W zamian Tesla mogłaby otrzymywać opłaty licencyjne, a także dochody z systemu Full Self-Driving i sieci Robotaxi za każdy wyprodukowany samochód. Unplugged Performance oświadczyła również, że Cybercab miałby priorytet w wykorzystaniu ogniw akumulatorowych.

Założyciel firmy Ben Schaffer oświadczył, że popiera kurs Tesli na autonomiczny transport, ale dąży do zachowania programu Cybertruck. Oprócz pickupa Unplugged Performance chce produkować trzyrzędowego CyberSUV-a oraz autonomiczną ciężarówkę CyberCargo. Tesla wcześniej wspominała o tych modelach, ale oficjalnie ich nie zaprezentowała.

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Produkcja i popyt

Elon Musk wyjaśniał planowane wygaszenie produkcji Cybertrucków potrzebą zwolnienia miejsca na zwiększenie produkcji Cybercaba. Według publikacji sprzedaż pickupów stanowiła około 12% planowanego przez Teslę rocznego wolumenu 250 tys. sztuk.

Electrek zauważa, że w trzecim kwartale Tesla dostarczyła 8295 samochodów w kategorii Other Models, z czego — według szacunków publikacji — od 7 do 8 tys. mogło być Cybertruckami. Odpowiadało to tempu około 30 tys. pickupów rocznie. Według S&P Global Mobility SpaceX kupił 1279 Cybertrucków w czwartym kwartale 2025 roku — około 18% wszystkich rejestracji tego modelu w USA w kwartale.

Unplugged Performance sprzedaje zestawy do Cybertrucków, w tym do zawieszenia i opancerzenia, a także ma kontrakty na przerabianie tych pojazdów dla organów ścigania. W chwili publikacji Tesla i Musk nie odpowiedzieli publicznie na propozycję firmy.

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