多国“复仇女神-2026”演习在利马索尔附近的塞浦路斯专属经济区举行，来自八个国家的860人以及39个海上和空中力量参加了演习。据Cyprus Mail报道，演习演练了假想恐怖分子劫持船只、解救人质、大规模疏散以及处置大规模石油泄漏等情景。

海上空间安全

塞浦路斯国防部长瓦西利斯·帕尔马斯在马里埃万盖洛斯·弗洛拉基斯海军基地观看演习时表示，保护该国海上空间、主权权利以及东地中海地区安全，始终是共和国的优先事项。

他将海上安全与专属经济区内自然资源的开发联系起来。帕尔马斯表示，利用这些资源会创造机遇，但也需要保护基础设施和相关活动，并为合作提供稳定环境。

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这位部长指出，“复仇女神-2026”使各方能够测试对恐怖袭击、搜救行动和海洋污染事件的应对，还能够评估参与者的能力并演练联合程序。

演习力量与情景

塞浦路斯、埃及、法国、希腊、以色列、意大利、英国和美国参加了演习。希腊派出了HS Adrias护卫舰、两架F-16 Viper战斗机、一架AS-332 Super Puma搜救直升机和一架C-130运输机。以色列投入了一艘配备无人系统的海军舰艇、一艘污染应急船和三架飞机，法国则派出了一架海上巡逻机。

根据演习情景，事件围绕塞浦路斯专属经济区内的海上油气作业展开。警察战术小组从海上和空中接近一艘船只，巡逻舰Pentadaktylos则充当前沿指挥所。其他阶段包括在补给船上模拟发生火灾、在海上开展大规模救援行动，以及根据国家搜救计划Tefkros协调众多救援力量。

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