W wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru w pobliżu Limassolu odbyły się wielonarodowe ćwiczenia Nemesis 2026, w których uczestniczyło osiem państw, 860 osób oraz 39 środków morskich i powietrznych. Według Cyprus Mail podczas manewrów ćwiczono scenariusze przejęcia statku przez pozorowanych terrorystów, uwalniania zakładników, masowych ewakuacji oraz usuwania skutków rozległego wycieku ropy.

Bezpieczeństwo przestrzeni morskiej

Minister obrony Cypru Vasilis Palmas, który obserwował ćwiczenia w bazie marynarki wojennej im. Evangelosa Florakisa w Mari, oświadczył, że ochrona przestrzeni morskiej kraju, jego suwerennych praw oraz bezpieczeństwa we wschodniej części Morza Śródziemnego pozostaje stałym priorytetem republiki.

Powiązał bezpieczeństwo morskie z eksploatacją zasobów naturalnych w wyłącznej strefie ekonomicznej. Według Palmasa wykorzystanie tych zasobów stwarza możliwości, lecz wymaga również ochrony infrastruktury i działalności oraz stabilnego środowiska współpracy.

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Minister zaznaczył, że Nemesis 2026 umożliwiły sprawdzenie reagowania na ataki terrorystyczne, operacje poszukiwawczo-ratownicze oraz przypadki zanieczyszczenia morza, a także ocenę możliwości uczestników i przećwiczenie wspólnych procedur.

Siły i scenariusze ćwiczeń

W ćwiczeniach uczestniczyły Cypr, Egipt, Francja, Grecja, Izrael, Włochy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Grecja skierowała fregatę HS Adrias, dwa myśliwce F-16 Viper, śmigłowiec poszukiwawczo-ratowniczy AS-332 Super Puma oraz samolot transportowy C-130. Izrael zaangażował okręt marynarki wojennej z systemem bezzałogowym, statek do reagowania na zanieczyszczenia oraz trzy samoloty, a Francja — samolot patrolowy marynarki.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń incydenty rozgrywały się wokół morskich operacji naftowych i gazowych w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru. Policyjne grupy taktyczne zbliżały się do statku od strony morza i z powietrza, a okręt patrolowy Pentadaktylos pełnił funkcję wysuniętego punktu dowodzenia. Kolejne etapy obejmowały pozorowany pożar na statku zaopatrzeniowym, masową operację ratunkową na morzu oraz koordynację licznych środków ratowniczych zgodnie z krajowym planem poszukiwawczo-ratowniczym Tefkros.

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