В исключительной экономической зоне Кипра близ Лимасола состоялись многонациональные учения Nemesis 2026, в которых приняли участие восемь стран, 860 человек и 39 морских и воздушных средств. По данным Cyprus Mail, во время маневров отрабатывались сценарии захвата судна условными террористами, освобождения заложников, массовых эвакуаций и ликвидации масштабного разлива нефти.

Безопасность морского пространства

Министр обороны Кипра Василис Пальмас, наблюдавший за учениями на военно-морской базе имени Евангелоса Флоракиса в Мари, заявил, что защита морского пространства страны, ее суверенных прав и безопасности в восточном Средиземноморье является постоянным приоритетом республики.

Он связал морскую безопасность с освоением природных ресурсов в исключительной экономической зоне. По словам Пальмаса, использование этих ресурсов создает возможности, но также требует защиты инфраструктуры и деятельности, а также стабильной среды для сотрудничества.

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Министр отметил, что Nemesis 2026 позволили проверить реагирование на террористические атаки, поисково-спасательные операции и случаи загрязнения моря, а также оценить возможности участников и отработать совместные процедуры.

Силы и сценарии учений

К учениям присоединились Кипр, Египет, Франция, Греция, Израиль, Италия, Великобритания и Соединенные Штаты. Греция направила фрегат HS Adrias, два истребителя F-16 Viper, поисково-спасательный вертолет AS-332 Super Puma и транспортный самолет C-130. Израиль задействовал военно-морское судно с беспилотной системой, судно для реагирования на загрязнение и три самолета, а Франция — морской патрульный самолет.

По сценарию учений инциденты разворачивались вокруг морских операций по добыче нефти и газа в исключительной экономической зоне Кипра. Полицейские тактические группы подходили к судну с моря и воздуха, а патрульное судно Pentadaktylos выполняло роль передового пункта управления. Другие этапы предусматривали условный пожар на судне снабжения, массовую спасательную операцию в море и координацию многочисленных спасательных средств в соответствии с национальным поисково-спасательным планом Tefkros.

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