Pakistan obniżył cenę benzyny o 8 rupii za litr — Dawn

Rząd Pakistanu od 11 listopada obniżył detaliczną cenę benzyny o 8 pakistańskich rupii za litr, a oleju napędowego HSD — o 7 rupii. Po korekcie cen benzyna kosztuje 338 rupii za litr, a olej napędowy — 371 rupii, podaje Dawn, powołując się na komunikat Pakistańskiego Urzędu Regulacji Ropy i Gazu (OGRA).

Podatki i opłata naftowa

Pomimo obniżki cen rząd nadal pobiera od każdego litra benzyny 114 rupii podatków i opłat, a od litra oleju napędowego — 100 rupii.

Zgodnie z porozumieniem ogłoszonym 2 listopada przez 30 dni rafinerie będą ponosić część obciążenia wynikającego z opłaty naftowej. Według rządu łączny wpływ tego mechanizmu wyniesie 15 mld rupii i umożliwi obniżenie ceny benzyny dla konsumentów o 14,71 rupii za litr.

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Zmiana cen

Cena HSD spadła z maksimum 520,35 rupii za litr, odnotowanego 3 kwietnia. Tego samego dnia benzyna osiągnęła szczyt 458,41 rupii za litr. Cena oleju napędowego zaczęła rosnąć od 281 rupii za litr po rozpoczęciu wojny USA i Iranu 28 lutego, a cena benzyny — od 266 rupii w pierwszym tygodniu marca.

Od 17 lipca władze niemal codziennie korygują ceny paliw z powodu wahań na rynku międzynarodowym w związku ze wznowieniem działań wojennych między Iranem a USA. Wcześniej, od początku marca, ceny były korygowane co tydzień.

17 września w Pakistanie uruchomiono również program subsydiowania paliwa dla właścicieli motocykli, riksz i pojazdów z silnikami o pojemności do 800 centymetrów sześciennych. Benzyna jest wykorzystywana głównie w prywatnym transporcie, rikszach i pojazdach dwukołowych, podczas gdy olej napędowy ma znaczenie dla transportu towarowego, elektrowni i dużych generatorów.

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