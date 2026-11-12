Rząd Australii przedstawił zalecenia dla pracodawców dotyczące wdrażania sztucznej inteligencji w miejscach pracy. Minister ds. stosunków pracy Amanda Rishworth oświadczyła, że firmy muszą wyjaśniać pracownikom, jak automatyzacja wpłynie na ich stanowiska, oraz zapewniać możliwości przejścia do nowych ról. Informuje o tym The Guardian.

Możliwości i ryzyka automatyzacji

Przewodnik po najlepszych praktykach opisuje potencjalne korzyści z szerszego wykorzystania AI: wzrost produktywności, jakości usług i rentowności biznesu. Dla pracowników może to, według dokumentu, oznaczać wyższe płace, krótszy i bardziej elastyczny czas pracy lub bardziej znaczącą pracę.

Jednocześnie w zaleceniach wymieniono ryzyka: nadmierne monitorowanie pracowników, problemy z harmonogramami, zaostrzenie lub nierealistyczność wymagań dotyczących produktywności oraz możliwą dyskryminację. Autorzy dokumentu wskazują, że po automatyzacji podstawowych zadań pracownikom mogą pozostać bardziej złożone i intensywne funkcje, a pracodawcy mogą aktywniej wykorzystywać narzędzia monitorujące do oceny wyników pracy.

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Najbardziej narażone grupy i redukcje zatrudnienia

Rządowy przewodnik ostrzega przed nieproporcjonalnym wpływem AI na młodszych i starszych pracowników, przedstawicieli rdzennych ludów Australii, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę w dokumencie poświęcono stanowiskom początkowym, które mogą stać się pierwszymi kandydatami do automatyzacji.

Rishworth oświadczyła, że wdrażanie technologii bez odpowiednich konsultacji z personelem może nawet zwiększyć obciążenie pracą, jeśli pracownicy będą musieli wykonywać dodatkowe działania, aby pracować z nowymi systemami. Jej zdaniem pracownicy potrzebują wsparcia w zdobywaniu nowych umiejętności i zrozumienia, czy będą mieć udział w korzyściach ze wzrostu produktywności.

Publikacja zaleceń nastąpiła w czasie redukcji zatrudnienia w dużych australijskich firmach, częściowo związanych z rozwojem AI. Qantas ogłosił 850 zwolnień w sektorze finansowym, HR i marketingu, NAB — utratę 2500 miejsc pracy, a Canva — zwolnienie 1200 pracowników. Bank Rezerw Australii jednocześnie oświadczył, że nadal widzi niewiele dowodów na istotny wpływ AI na rynek pracy, choć zauważył wczesne oznaki zmian dla urzędników, programistów i pracowników call center.

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