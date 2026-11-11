巴基斯坦将汽油价格每升下调8卢比——Dawn

巴基斯坦政府自11月11日起将汽油零售价每升下调8巴基斯坦卢比，将高速柴油（HSD）每升下调7卢比。价格调整后，汽油价格为每升338卢比，柴油价格为每升371卢比，Dawn报道称，消息援引巴基斯坦石油和天然气监管局（OGRA）的通知。

税费和石油征费

尽管价格下调，政府仍对每升汽油征收114卢比的税费，对每升柴油征收100卢比。

根据11月2日宣布的一项安排，炼油厂将在30天内承担部分石油征费负担。政府表示，这一机制的总体影响将达到150亿卢比，并可使消费者购买汽油的价格每升降低14.71卢比。

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价格变化

HSD价格已从4月3日创下的每升520.35卢比峰值下降。同日，汽油价格达到每升458.41卢比的峰值。2月28日美伊战争开始后，柴油价格从每升281卢比起开始上涨，汽油价格则从3月第一周的266卢比起上涨。

自7月17日起，鉴于伊朗与美国之间敌对行动再度爆发导致国际市场波动，当局几乎每天都调整燃油价格。在此之前，自3月初以来，价格每周调整一次。

9月17日，巴基斯坦还启动了一项燃油补贴计划，面向摩托车、三轮车以及发动机排量不超过800立方厘米的车辆车主。汽油主要用于私家交通工具、三轮车和两轮车辆，而柴油对货运、电站和大型发电机十分重要。

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