数千人在华沙参加极右翼游行——《独立报》

11月11日，数千人在华沙集会，参加波兰独立日年度极右翼游行。活动开始前，首都加强了警力部署，并在起点附近的街道上设置了混凝土路障。据《独立报》报道。

加强安全措施

警方从该国其他地区调派了额外执法人员为游行提供安保，但没有公布确切人数。执法人员还搜查了市中心游行起点附近的区域。

华沙的这场游行长期以来一直引发右翼政党与目前执政的中间派之间的争议。批评者认为，该活动被用作传播种族主义和反犹太主义的平台。参与者则称其为民族自豪感的体现。此前，当局曾因部分参与者与政治对手或警方发生冲突而试图阻止游行举行。

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总理和组织者的反应

在政治争议加剧的背景下，波兰总理唐纳德·图斯克在游行前呼吁保持克制。此前，多名部长表示，克拉科夫发生的大规模枪击事件可能与袭击者的极右翼意识形态有关。

据该报报道，11月7日，24岁的米哈乌·奥克辛斯基在克拉科夫市场广场杀害6人，其中包括一名英国公民，并另致15人受伤。随后，他在与警方的枪战中死亡。警方在其位于奥斯特罗维茨-希维托克日斯基的家庭住所发现3具遗体；执法部门称，他们是其母亲、父亲和妹妹，可能遭枪击身亡。内政部长马尔钦·凯尔温斯基表示，奥克辛斯基持有激进观点，并痴迷于极右翼意识形态。

游行组织者呼吁不要将这场悲剧用于政治目的。他们预计参与者人数将创纪录，其中包括来自欧洲其他国家的民族主义者。

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