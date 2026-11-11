11 listopada tysiące ludzi zebrały się w Warszawie na corocznym marszu skrajnej prawicy z okazji Święta Niepodległości Polski. Przed rozpoczęciem wydarzenia w stolicy zwiększono obecność policji, a na ulicach przylegających do miejsca startu ustawiono betonowe bariery. Poinformował o tym The Independent.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Policja skierowała do zabezpieczenia marszu dodatkowych funkcjonariuszy z innych regionów kraju, jednak nie podała ich dokładnej liczby. Funkcjonariusze przeszukiwali również teren w pobliżu miejsca rozpoczęcia pochodu w centrum miasta.

Marsz w Warszawie od dawna wywołuje spory między partiami prawicowymi a centrowcami, którzy obecnie sprawują władzę. Krytycy uważają, że wydarzenie jest wykorzystywane jako platforma do szerzenia rasizmu i antysemityzmu. Uczestnicy z kolei określają je jako wyraz dumy narodowej. Władze wcześniej próbowały uniemożliwić przeprowadzenie marszu z powodu starć niektórych uczestników z przeciwnikami politycznymi lub policją.

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Reakcja premiera i organizatorów

Premier Polski Donald Tusk przed marszem zaapelował o powściągliwość w obliczu zaostrzających się sporów politycznych. Stało się to po oświadczeniach ministrów, że masowa strzelanina w Krakowie mogła być związana ze skrajnie prawicową ideologią napastnika.

Według publikacji 7 listopada 24-letni Michał Oksiński zabił sześć osób, w tym obywatela Wielkiej Brytanii, oraz zranił kolejnych 15 osób na Rynku Głównym w Krakowie. Później zginął w strzelaninie z policją. W domu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech osób; według organów ścigania byli to jego matka, ojciec i siostra, którzy prawdopodobnie zostali zastrzeleni. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oświadczył, że Oksiński miał radykalne poglądy i fascynował się ideologiami skrajnej prawicy.

Organizatorzy marszu wezwali, aby nie wykorzystywać tragedii do celów politycznych. Oczekiwali rekordowej liczby uczestników, w tym przyjazdu nacjonalistów z innych krajów Europy.

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