11 ноября в Варшаве тысячи людей собрались на ежегодный ультраправый марш в честь Дня независимости Польши. Перед началом мероприятия в столице усилили присутствие полиции, а на улицах, прилегающих к месту старта, установили бетонные барьеры. Об этом сообщает The Independent.

Усиленные меры безопасности

Полиция привлекла для охраны марша дополнительных правоохранителей из других регионов страны, однако их точное количество не назвала. Сотрудники правоохранительных органов также обыскивали территорию возле места начала шествия в центре города.

Марш в Варшаве уже долгое время вызывает споры между правыми партиями и центристами, которые сейчас находятся у власти. Критики считают, что мероприятие используют как площадку для распространения расизма и антисемитизма. Участники, в свою очередь, называют его проявлением национальной гордости. Ранее власти пытались препятствовать проведению марша из-за столкновений отдельных участников с политическими оппонентами или полицией.

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Реакция премьера и организаторов

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед маршем призвал к сдержанности на фоне обострения политических споров. Это произошло после заявлений министров о том, что массовая стрельба в Кракове могла быть связана с ультраправой идеологией нападавшего.

По данным издания, 7 ноября 24-летний Михал Оксиньский убил шестерых человек, среди которых был гражданин Великобритании, и ранил еще 15 человек на рыночной площади Кракова. Позднее он погиб в перестрелке с полицией. В доме его семьи в Островце-Свентокшиском полицейские обнаружили тела трех человек; по данным правоохранителей, это были его мать, отец и сестра, которых, вероятно, застрелили. Министр внутренних дел Марцин Кервиньский заявил, что Оксиньский имел радикальные взгляды и увлекался ультраправыми идеологиями.

Организаторы марша призвали не использовать трагедию в политических целях. Они ожидали рекордного числа участников, в том числе прибытия националистов из других стран Европы.

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