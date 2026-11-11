NASA将于2031年发射UVEX紫外线望远镜——Space.com

NASA正与加州理工学院共同开发Ultraviolet Explorer，即UVEX空间望远镜，计划于2031年发射。该设备将在紫外线波段工作，并将绘制整个天空的深度图。Space.com对此进行了报道。

紫外线天空图

UVEX将成为首个旨在对整个天空进行紫外线深度巡天的任务。它将补充其他天文巡天项目：在红外波段研究宇宙的NASA SPHEREx任务，以及在可见光波段绘制南半球天空地图的维拉·鲁宾天文台。

该任务耗资5.9亿美元。任务首席研究员、加州理工学院物理学教授菲奥娜·哈里森表示，UVEX将有助于研究最小的星系，以及中子星并合和其他宇宙爆炸的后果。

超新星和中子星并合

紫外线观测有望能够研究发生在大质量恒星生命末期的超新星爆发，以及中子星碰撞。在中子星并合期间形成的环境中，可能产生包括金、银和铂在内的重化学元素。目前，这类事件通过引力波被探测到，随后人们会在不同波段观测其电磁辐射。

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UVEX的机动性将使望远镜能够在这类短暂现象发生后不久迅速对准它们。任务团队成员曼西·卡斯利瓦尔表示，这将能够在早期阶段对与引力波相关的事件进行紫外线观测，而这对哈勃望远镜而言更为困难。

搜寻小星系和被剥离外层的恒星

该望远镜将配备基于CMOS技术、由加州理工学院研制的传感器，这些传感器将提高对紫外线辐射的灵敏度。预计UVEX将能够发现数百万个附近的小型暗弱星系，其中的年轻恒星在紫外线下明亮发光。

该任务还将搜寻外层氢层被伴星剥离的蓝色恒星。这类天体可用于研究恒星内部结构，而其内部通常隐藏在外层包壳之下。天文学家卡里姆·埃尔-巴德里预计，UVEX将发现数百颗这样的恒星。

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