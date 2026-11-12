伊拉克将向黎巴嫩派遣一个专业安全代表团，监督对前伊拉克议员艾哈迈德·阿尔-阿尔瓦尼在贝鲁特遇害案的调查。这名前逊尼派政治人物被发现遭勒死在黎巴嫩首都的一间公寓内，Asharq Al-Awsat报道称。

贝鲁特的调查

一名伊拉克安全官员表示，该代表团将与黎巴嫩安全机构共同跟进案件进展。另一名伊拉克官员称，谋杀动机目前仍不清楚。

据一名黎巴嫩司法官员提供的初步信息，可能有三人涉案。两名身份尚未确认的外国人逃往叙利亚。一名黎巴嫩公民已被拘留并正在接受讯问。

同一名官员表示，阿尔-阿尔瓦尼是在一次精心策划的行动中被诱骗至该公寓。涉嫌涉案者为他租下住所，并直接从机场将他带到那里。

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这名政治人物的媒体办公室表示，他于11月5日抵达贝鲁特。阿尔-阿尔瓦尼与其团队的最后一次联系发生在他到达公寓之后。

呼吁迅速调查

伊拉克总统尼扎尔·阿梅德在土耳其会见黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆时，呼吁迅速查明这起谋杀案的情况并找到责任人。

艾哈迈德·阿尔-阿尔瓦尼出身于伊拉克西部安巴尔省一个颇具影响力的逊尼派部落。他是2013年反对什叶派主导政府的逊尼派抗议运动的知名支持者。2014年，他因杀害两名军人而在伊拉克被判处死刑，但于去年获释出狱。

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