Irak wyśle do Libanu wyspecjalizowaną delegację bezpieczeństwa, która będzie monitorować śledztwo w sprawie zabójstwa byłego irackiego deputowanego Ahmeda al-Alwaniego w Bejrucie. Byłego sunnickiego polityka znaleziono uduszonego w mieszkaniu w stolicy Libanu, informuje Asharq Al-Awsat.

Śledztwo w Bejrucie

Iracki urzędnik ds. bezpieczeństwa oświadczył, że delegacja będzie śledzić rozwój sprawy wspólnie z libańskimi służbami bezpieczeństwa. Inny iracki urzędnik przekazał, że motywy zabójstwa pozostają na razie niejasne.

Według wstępnych informacji libańskiego urzędnika sądowego, w przestępstwo mogą być zamieszane trzy osoby. Dwaj cudzoziemcy, których tożsamości jeszcze nie ustalono, uciekli do Syrii. Obywatel Libanu został zatrzymany i jest przesłuchiwany.

Według tego samego urzędnika al-Alwani został zwabiony do mieszkania w ramach starannie zaplanowanej operacji. Domniemani sprawcy wynajęli dla niego lokum i zawieźli go tam bezpośrednio z lotniska.

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Biuro medialne polityka podało, że przybył on do Bejrutu 5 listopada. Ostatni kontakt al-Alwaniego z jego zespołem nastąpił po dotarciu do mieszkania.

Apel o szybkie śledztwo

Prezydent Iraku Nizar Amede, który spotkał się z premierem Libanu Nawafem Salamem w Turcji, wezwał do szybkiego ustalenia okoliczności zabójstwa i odnalezienia winnych.

Ahmed al-Alwani pochodził z wpływowego sunnickiego plemienia w zachodniej irackiej prowincji Anbar. Był wyraźnym zwolennikiem sunnickiego ruchu protestacyjnego z 2013 roku przeciwko rządowi zdominowanemu przez szyitów. W 2014 roku został w Iraku skazany na karę śmierci za zabójstwo dwóch wojskowych, jednak w ubiegłym roku wyszedł z więzienia.

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