Ирак направит в Ливан специализированную делегацию по безопасности, которая будет следить за расследованием убийства бывшего иракского депутата Ахмеда аль-Альвани в Бейруте. Бывшего политика-суннита нашли задушенным в квартире в ливанской столице, сообщает Asharq Al-Awsat.

Расследование в Бейруте

Иракский чиновник в сфере безопасности заявил, что делегация будет отслеживать развитие дела вместе с ливанскими силовыми структурами. Другой иракский чиновник сообщил, что мотивы убийства пока остаются невыясненными.

По предварительным данным ливанского судебного чиновника, к преступлению могут быть причастны три человека. Двое иностранцев, личности которых еще не установлены, скрылись в Сирии. Гражданин Ливана был задержан и допрашивается.

По словам того же чиновника, аль-Альвани заманили в квартиру в рамках тщательно спланированной операции. Предполагаемые причастные арендовали для него жилье и отвезли его туда непосредственно из аэропорта.

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Медиаофис политика заявил, что он прибыл в Бейрут 5 ноября. Последний контакт аль-Альвани со своей командой состоялся после того, как он добрался до квартиры.

Призыв к быстрому расследованию

Президент Ирака Низар Амеде, который встретился с премьер-министром Ливана Навафом Саламом в Турции, призвал быстро установить обстоятельства убийства и найти виновных.

Ахмед аль-Альвани происходил из влиятельного суннитского племени в западной иракской провинции Анбар. Он был заметным сторонником суннитского протестного движения 2013 года против правительства, в котором доминировали шииты. В 2014 году его приговорили в Ираке к смертной казни за убийство двух военнослужащих, однако в прошлом году он вышел из тюрьмы.

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