В США компания Nebius планирует потратить $40 млрд на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта в 2027 году. Финансировать проекты она рассчитывает за счет предоплат клиентов и займов, обеспеченных контрактами на будущие услуги, сообщает TechCrunch.

Компания прогнозирует, что предоплаты вместе с финансированием под контракты инвестиционного уровня покроют до 85% капитальных расходов объемом $40–45 млрд в 2027 году. Финансовый директор Мария Дель Дадо Алонсо Санчес назвала среди контрактов, которые могут быть профинансированы таким способом, соглашения с Microsoft и Meta. На конец квартала у Nebius было $7,4 млрд наличных средств.

Задержка в дата-центре Нью-Джерси

В то же время поставка вычислительных мощностей для Microsoft в дата-центре в Вайнленде, штат Нью-Джерси, задерживается на несколько месяцев. Стоимость контракта Nebius с Microsoft составляет до $19,4 млрд. До конца 2026 года компания планирует поставить лишь немногим более половины предусмотренных для Microsoft мощностей, а остальное — во втором квартале 2027 года.

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По словам главного директора по продуктам и инфраструктуре Nebius Андрея Короленко, оператор площадки DataOne быстрее, чем ожидалось, сворачивает временную генерацию электроэнергии при переходе на топливные элементы Bloom Energy. В августе расследовательский сайт Floodlight сообщил как минимум о 45 газовых генераторах, работавших на объекте DataOne без разрешений на их эксплуатацию. Регуляторы Нью-Джерси оштрафовали объект на $1,1 млн, установив нарушения федерального законодательства. DataOne также является ответчиком по иску жителей прилегающей территории, которые заявляют о постоянном гуле от дата-центра.

Условия контракта и финансовые показатели

Согласно изложению условий соглашения Nebius, Microsoft может прекратить получение услуг, которых касается задержка, после льготного периода, если сроки будут сорваны и альтернативные мощности не предложат. Контракт также предусматривает финансовые санкции за несвоевременную поставку. Nebius заявила, что Microsoft участвовала в планировании, однако не уточнила, согласовала ли компания новые сроки.

Nebius прогнозирует выручку в $12–13 млрд в 2027 году и ожидает выйти на безубыточность до налогообложения в четвертом квартале того года. Ее выручка в третьем квартале составила $981 млн, что на 571% больше, чем годом ранее. В то же время компания снизила прогноз выручки на 2026 год на $200 млн — до $3 млрд, сославшись на задержки на площадках третьих сторон, в частности в Нью-Джерси. После публикации отчетности акции Nebius упали на 17%.

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