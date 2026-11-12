W Stanach Zjednoczonych firma Nebius planuje wydać 40 mld dolarów na rozbudowę infrastruktury sztucznej inteligencji w 2027 roku. Projekty zamierza finansować z przedpłat klientów oraz pożyczek zabezpieczonych kontraktami na przyszłe usługi, informuje TechCrunch.

Firma prognozuje, że przedpłaty wraz z finansowaniem opartym na kontraktach o jakości inwestycyjnej pokryją do 85% nakładów kapitałowych w wysokości 40–45 mld dolarów w 2027 roku. Dyrektor finansowa Maria Del Dado Alonso Sanchez wymieniła umowy z Microsoftem i Metą wśród kontraktów, które mogą zostać sfinansowane w ten sposób. Na koniec kwartału Nebius miała 7,4 mld dolarów gotówki.

Opóźnienie w centrum danych w New Jersey

Jednocześnie dostawy mocy obliczeniowej dla Microsoftu w centrum danych w Vineland w stanie New Jersey opóźniają się o kilka miesięcy. Wartość kontraktu Nebius z Microsoftem wynosi do 19,4 mld dolarów. Do końca 2026 roku firma planuje dostarczyć jedynie nieco ponad połowę mocy przewidzianych dla Microsoftu, a resztę — w drugim kwartale 2027 roku.

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Według dyrektora ds. produktów i infrastruktury Nebius Andrija Korolenki operator obiektu DataOne szybciej, niż oczekiwano, wygasza tymczasową produkcję energii podczas przejścia na ogniwa paliwowe Bloom Energy. W sierpniu portal śledczy Floodlight poinformował o co najmniej 45 generatorach gazowych działających w obiekcie DataOne bez zezwoleń na ich eksploatację. Regulatorzy z New Jersey ukarali obiekt grzywną w wysokości 1,1 mln dolarów, stwierdzając naruszenia prawa federalnego. DataOne jest także pozwanym w sprawie wniesionej przez mieszkańców przyległego obszaru, którzy twierdzą, że z centrum danych stale dobiega szum.

Warunki kontraktu i wskaźniki finansowe

Zgodnie z opisem warunków umowy przez Nebius Microsoft może zaprzestać korzystania z usług objętych opóźnieniem po okresie karencji, jeśli terminy nie zostaną dotrzymane i nie zostaną zaoferowane alternatywne moce. Kontrakt przewiduje także kary finansowe za nieterminowe dostawy. Nebius oświadczył, że Microsoft uczestniczył w planowaniu, lecz nie sprecyzował, czy firma zaakceptowała nowe terminy.

Nebius prognozuje przychody na poziomie 12–13 mld dolarów w 2027 roku i oczekuje osiągnięcia progu rentowności przed opodatkowaniem w czwartym kwartale tego roku. Jej przychody w trzecim kwartale wyniosły 981 mln dolarów, o 571% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie firma obniżyła prognozę przychodów na 2026 rok o 200 mln dolarów, do 3 mld dolarów, powołując się na opóźnienia w obiektach stron trzecich, w tym w New Jersey. Po publikacji wyników akcje Nebius spadły o 17%.

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