在美国，Nebius计划于2027年投入400亿美元建设人工智能基础设施。该公司预计通过客户预付款以及由未来服务合同担保的贷款为项目融资，TechCrunch报道。

该公司预计，预付款加上以投资级合同为基础的融资，将覆盖其2027年400亿至450亿美元资本支出的最多85%。首席财务官玛丽亚·德尔·达多·阿隆索·桑切斯称，与微软和Meta达成的协议属于可通过这种方式融资的合同。截至季度末，Nebius拥有74亿美元现金。

新泽西数据中心延误

与此同时，位于新泽西州瓦恩兰的数据中心为微软交付计算能力的工作将延迟数月。Nebius与微软的合同价值最高为194亿美元。到2026年底，该公司计划仅交付为微软配置的略多于一半的容量，其余部分将在2027年第二季度交付。

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Nebius首席产品和基础设施官安德烈·科罗连科表示，场地运营商DataOne在过渡至Bloom Energy燃料电池期间，正在以快于预期的速度停止临时发电。调查网站Floodlight于8月报道称，至少有45台燃气发电机在DataOne设施内无运营许可运行。新泽西州监管机构认定该设施违反联邦法律，并对其处以110万美元罚款。DataOne还是邻近地区居民提起诉讼的被告，这些居民称数据中心持续发出嗡嗡声。

合同条款与财务指标

根据Nebius对协议条款的说明，如果未能按时完成且未提供替代容量，微软可在宽限期后停止接收受延误影响的服务。合同还规定了对延迟交付的经济处罚。Nebius表示，微软参与了规划，但未说明该公司是否同意新的期限。

Nebius预计2027年营收为120亿至130亿美元，并预计在当年第四季度实现税前盈亏平衡。其第三季度营收为9.81亿美元，同比增长571%。与此同时，该公司将2026年营收预测下调2亿美元，至30亿美元，理由是第三方场地出现延误，其中包括新泽西州的场地。财报发布后，Nebius股价下跌17%。

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