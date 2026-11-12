Ірак надішле делегацію до Лівану у справі про вбивство ексдепутата — Asharq Al-Awsat

Ірак надішле до Лівану спеціалізовану безпекову делегацію, яка стежитиме за розслідуванням убивства колишнього іракського депутата Ахмеда аль-Альвані в Бейруті. Колишнього політика-суніта знайшли задушеним у квартирі в ліванській столиці, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Розслідування у Бейруті

Іракський посадовець у сфері безпеки заявив, що делегація відстежуватиме розвиток справи разом із ліванськими силовими структурами. Інший іракський посадовець повідомив, що мотиви вбивства наразі залишаються нез’ясованими.

За попередніми даними ліванського судового посадовця, до злочину можуть бути причетні троє людей. Двоє іноземців, чиї особи ще не встановили, втекли до Сирії. Громадянина Лівану затримали та допитують.

За словами цього ж посадовця, аль-Альвані заманили до квартири в межах ретельно спланованої операції. Ймовірні причетні орендували для нього помешкання та відвезли його туди безпосередньо з аеропорту.

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Медійний офіс політика заявив, що він прибув до Бейрута 5 листопада. Останній контакт аль-Альвані зі своєю командою відбувся після того, як він дістався квартири.

Заклик до швидкого розслідування

Президент Іраку Нізар Амеде, який зустрівся з прем’єр-міністром Лівану Навафом Саламом у Туреччині, закликав швидко встановити обставини вбивства та знайти винних.

Ахмед аль-Альвані походив із впливового сунітського племені в західній іракській провінції Анбар. Він був помітним прихильником сунітського протестного руху 2013 року проти уряду, у якому домінували шиїти. У 2014 році його засудили в Іраку до смертної кари за вбивство двох військовослужбовців, однак торік він вийшов із в’язниці.

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