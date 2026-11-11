NASA wystrzeli teleskop ultrafioletowy UVEX w 2031 roku — Space.com

NASA wspólnie z Kalifornijskim Instytutem Technologicznym opracowuje teleskop kosmiczny Ultraviolet Explorer, czyli UVEX, którego start zaplanowano na 2031 rok. Aparat będzie pracował w zakresie ultrafioletu i ma stworzyć głębokie mapy całego nieba. Poinformował o tym Space.com.

Mapy nieba w ultrafiolecie

UVEX stanie się pierwszą misją przeznaczoną do głębokiego przeglądu całego nieba w świetle ultrafioletowym. Uzupełni inne przeglądy astronomiczne: misję NASA SPHEREx, badającą kosmos w zakresie podczerwieni, oraz Obserwatorium Very Rubin, które mapuje południową półkulę nieba w świetle widzialnym.

Koszt misji wynosi 590 mln dolarów. Jej główna badaczka, profesorka fizyki Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego Fiona Harrison, powiedziała, że UVEX pomoże badać zarówno najmniejsze galaktyki, jak i skutki łączenia się gwiazd neutronowych oraz innych kosmicznych eksplozji.

Supernowe i łączenie się gwiazd neutronowych

Obserwacje w ultrafiolecie mają umożliwić badanie eksplozji supernowych, które zachodzą pod koniec życia masywnych gwiazd, a także zderzeń gwiazd neutronowych. W środowisku powstającym podczas łączenia się gwiazd neutronowych mogą tworzyć się ciężkie pierwiastki chemiczne, w tym złoto, srebro i platyna. Obecnie takie zdarzenia wykrywa się za pomocą fal grawitacyjnych, a następnie obserwuje się ich promieniowanie elektromagnetyczne w różnych zakresach.

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Manewrowość UVEX pozwoli szybko kierować teleskop na takie krótkotrwałe zjawiska wkrótce po ich wystąpieniu. Według członkini zespołu misji Mansi Kasliwal umożliwi to prowadzenie obserwacji ultrafioletowych zdarzeń związanych z falami grawitacyjnymi na wczesnych etapach, co jest trudniejsze dla teleskopu Hubble'a.

Poszukiwanie małych galaktyk i ogołoconych gwiazd

Teleskop otrzyma sensory opracowane w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym w oparciu o technologię CMOS, które mają zwiększyć czułość na promieniowanie ultrafioletowe. Oczekuje się, że UVEX będzie mógł wykryć miliony pobliskich małych i słabych galaktyk z młodymi gwiazdami, które jasno świecą w ultrafiolecie.

Misja będzie także poszukiwać niebieskich gwiazd, których zewnętrzne warstwy wodoru zostały zerwane przez gwiazdy towarzyszące. Takie obiekty umożliwiają badanie wewnętrznej budowy gwiazd, zwykle ukrytej pod zewnętrznymi powłokami. Astronom Kareem El-Badry oczekuje, że UVEX odkryje setki takich gwiazd.

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