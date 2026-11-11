NASA запустить ультрафіолетовий телескоп UVEX у 2031 році — Space.com

NASA спільно з Каліфорнійським технологічним інститутом розробляє космічний телескоп Ultraviolet Explorer, або UVEX, запуск якого запланований на 2031 рік. Апарат працюватиме в ультрафіолетовому діапазоні та має створити глибокі карти всього неба. Про це повідомляє Space.com.

Карти неба в ультрафіолеті

UVEX стане першою місією, призначеною для глибокого огляду всього неба в ультрафіолетовому світлі. Він доповнить інші астрономічні огляди: місію NASA SPHEREx, що досліджує космос в інфрачервоному діапазоні, та обсерваторію Віри Рубін, яка картографує південну півкулю неба у видимому світлі.

Вартість місії становить 590 млн доларів. Її головна дослідниця, професорка фізики Каліфорнійського технологічного інституту Фіона Гаррісон, заявила, що UVEX допоможе досліджувати як найменші галактики, так і наслідки злиттів нейтронних зір та інших космічних вибухів.

Наднові та злиття нейтронних зір

Ультрафіолетові спостереження мають дати змогу вивчати вибухи наднових, які відбуваються наприкінці життя масивних зір, а також зіткнення нейтронних зір. У середовищі, що виникає під час злиття нейтронних зір, можуть утворюватися важкі хімічні елементи, зокрема золото, срібло та платина. Нині такі події виявляють за гравітаційними хвилями, після чого спостерігають їхнє електромагнітне випромінювання в різних діапазонах.

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Маневреність UVEX дозволить швидко спрямовувати телескоп на такі короткочасні явища невдовзі після їх виникнення. За словами учасниці команди місії Мансі Каслівал, це дасть можливість проводити ультрафіолетові спостереження подій, пов'язаних із гравітаційними хвилями, на ранніх етапах, що складніше для телескопа Hubble.

Пошук малих галактик і оголених зір

Телескоп отримає сенсори, створені в Каліфорнійському технологічному інституті на основі CMOS-технології, що мають підвищити чутливість до ультрафіолетового випромінювання. Очікується, що UVEX зможе виявити мільйони близьких малих і тьмяних галактик із молодими зорями, які яскраво світяться в ультрафіолеті.

Також місія шукатиме блакитні зорі, зовнішні водневі шари яких були зірвані зорями-компаньйонами. Такі об'єкти дають змогу досліджувати внутрішню будову зір, зазвичай приховану під зовнішніми оболонками. Астроном Карім Ель-Бадрі очікує, що UVEX виявить сотні таких зір.

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