NASA запустит ультрафиолетовый телескоп UVEX в 2031 году — Space.com

NASA совместно с Калифорнийским технологическим институтом разрабатывает космический телескоп Ultraviolet Explorer, или UVEX, запуск которого запланирован на 2031 год. Аппарат будет работать в ультрафиолетовом диапазоне и должен создать глубокие карты всего неба. Об этом сообщает Space.com.

Карты неба в ультрафиолете

UVEX станет первой миссией, предназначенной для глубокого обзора всего неба в ультрафиолетовом свете. Он дополнит другие астрономические обзоры: миссию NASA SPHEREx, исследующую космос в инфракрасном диапазоне, и обсерваторию Веры Рубин, которая картографирует южное полушарие неба в видимом свете.

Стоимость миссии составляет 590 млн долларов. Ее главная исследовательница, профессор физики Калифорнийского технологического института Фиона Харрисон, заявила, что UVEX поможет изучать как самые маленькие галактики, так и последствия слияний нейтронных звезд и других космических взрывов.

Сверхновые и слияния нейтронных звезд

Ультрафиолетовые наблюдения должны позволить изучать взрывы сверхновых, происходящие в конце жизни массивных звезд, а также столкновения нейтронных звезд. В среде, возникающей во время слияния нейтронных звезд, могут образовываться тяжелые химические элементы, в частности золото, серебро и платина. Сейчас такие события обнаруживают по гравитационным волнам, после чего наблюдают их электромагнитное излучение в разных диапазонах.

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Маневренность UVEX позволит быстро направлять телескоп на такие кратковременные явления вскоре после их возникновения. По словам участницы команды миссии Манси Касливал, это даст возможность проводить ультрафиолетовые наблюдения событий, связанных с гравитационными волнами, на ранних этапах, что сложнее для телескопа Hubble.

Поиск малых галактик и оголенных звезд

Телескоп получит сенсоры, созданные в Калифорнийском технологическом институте на основе CMOS-технологии, которые должны повысить чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Ожидается, что UVEX сможет обнаружить миллионы близких малых и тусклых галактик с молодыми звездами, ярко светящимися в ультрафиолете.

Также миссия будет искать голубые звезды, внешние водородные слои которых были сорваны звездами-компаньонами. Такие объекты позволяют изучать внутреннее строение звезд, обычно скрытое под внешними оболочками. Астроном Карим Эль-Бадри ожидает, что UVEX обнаружит сотни таких звезд.

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