在澳大利亚悉尼，一名17岁男孩从海港大桥上一列火车的外部坠落到铁轨上后，情况危急。新南威尔士州警方认为，他可能是在进行“扒火车”——乘坐在行驶列车的外部。《卫报》对此进行了报道。

大桥上的救援行动

周四约11时30分，紧急服务部门接到报告，前往温亚德站和米尔森斯角站之间的铁路路段。据报道，一人从一列向北行驶的Tangara列车上坠落到铁轨上。

现场开展了多部门参与的行动。医护人员在大桥上对这名少年进行了救治，随后将他抬行约400米至安全地点。这名男孩因头部、胸部和骨盆受伤，被车辆送往皇家北岸医院。下午晚些时候，医院确认他情况危急。

警方调查事件经过

警方交通指挥部门督察卢克·巴雷特表示，事发时这名男孩悬挂在列车外侧。根据初步信息、监控录像和乘客证词，他可能在进行所谓的“buffer riding”——非法乘坐在列车外部。

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还有两人与这名少年同行，正协助警方查明事件经过。他们没有被逮捕。巴雷特还表示，这名男孩没有落到列车下方，调查将在未来几天继续进行。

Sydney Trains表示，2025年记录了约600起扒火车事件，而自2026年初以来已记录近150起。9月，乘客被限制进入Tangara列车的后部车厢：最初该限制适用于部分晚间和周末班次，在学校假期期间，这项规定扩大到所有此类列车。

新南威尔士州政府去年宣布，将在Tangara列车上安装专门的防护设施，以防止进入车厢后部。Sydney Trains还表示，正在推进在所有Tangara列车上安装监控摄像头。

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