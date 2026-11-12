В Сиднее, Австралия, 17-летний юноша находится в критическом состоянии после падения с внешней части поезда на пути моста Харбор-Бридж. Полиция штата Новый Южный Уэльс считает, что он, вероятно, занимался трейнсерфингом — ехал снаружи движущегося поезда. Об этом сообщает The Guardian.

Спасательная операция на мосту

Около 11:30 в четверг экстренные службы вызвали на железнодорожный участок между станциями Виньярд и Милсонс-Пойнт. По сообщениям, человек упал на пути с поезда Tangara, следовавшего в северном направлении.

На месте была проведена операция с участием нескольких служб. Медики оказали подростку помощь на мосту, после чего перенесли его примерно на 400 метров в безопасное место. Юношу на автомобиле доставили в больницу Royal North Shore с травмами головы, грудной клетки и таза. Во второй половине дня больница подтвердила его критическое состояние.

Полиция выясняет обстоятельства

Инспектор транспортного командования полиции Люк Барретт заявил, что во время инцидента юноша висел с внешней стороны поезда. Согласно предварительным данным, записям камер наблюдения и показаниям пассажиров, он мог заниматься так называемым buffer riding — незаконной поездкой на внешней части поезда.

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Вместе с подростком были еще два человека, которые помогают полиции установить обстоятельства. Их не арестовывали. Барретт также отметил, что юноша не оказался под поездом, а расследование продолжится в ближайшие дни.

В Sydney Trains сообщили, что в 2025 году зафиксировали около 600 случаев трейнсерфинга, а с начала 2026 года — почти 150. В сентябре пассажирам ограничили доступ к задним вагонам поездов Tangara: первоначально это касалось отдельных вечерних и выходных рейсов, а на период школьных каникул правило распространили на все такие поезда.

Правительство Нового Южного Уэльса в прошлом году объявило об установке на поездах Tangara специальных защитных конструкций, которые должны предотвратить доступ к задней части вагонов. В Sydney Trains также сообщили, что работают над установкой камер наблюдения во всех поездах Tangara.

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