W Sydney w Australii 17-letni chłopak jest w stanie krytycznym po upadku z zewnętrznej części pociągu na tory na moście Harbour Bridge. Policja Nowej Południowej Walii uważa, że prawdopodobnie uprawiał train surfing — jechał na zewnątrz poruszającego się pociągu. Poinformował o tym The Guardian.

Akcja ratunkowa na moście

Około godziny 11:30 w czwartek służby ratunkowe zostały wezwane na odcinek kolejowy między stacjami Wynyard i Milsons Point. Według doniesień osoba spadła na tory z jadącego na północ pociągu Tangara.

Na miejscu przeprowadzono akcję z udziałem kilku służb. Ratownicy medyczni udzielili nastolatkowi pomocy na moście, po czym przenieśli go około 400 metrów w bezpieczne miejsce. Chłopca przewieziono samochodem do szpitala Royal North Shore z obrażeniami głowy, klatki piersiowej i miednicy. Po południu szpital potwierdził, że jego stan jest krytyczny.

Policja wyjaśnia okoliczności

Inspektor dowództwa transportowego policji Luke Barrett powiedział, że podczas incydentu chłopak zwisał z zewnętrznej strony pociągu. Według wstępnych danych, nagrań z kamer monitoringu i relacji pasażerów mógł uprawiać tak zwany buffer riding — nielegalną jazdę na zewnętrznej części pociągu.

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Wraz z nastolatkiem były jeszcze dwie osoby, które pomagają policji w ustaleniu okoliczności. Nie zostały zatrzymane. Barrett zaznaczył również, że chłopak nie znalazł się pod pociągiem, a śledztwo będzie kontynuowane w najbliższych dniach.

Sydney Trains poinformowało, że w 2025 roku odnotowano około 600 przypadków train surfingu, a od początku 2026 roku — niemal 150. We wrześniu pasażerom ograniczono dostęp do tylnych wagonów pociągów Tangara: początkowo dotyczyło to wybranych kursów wieczornych i weekendowych, a na okres ferii szkolnych zasadę rozszerzono na wszystkie takie pociągi.

Rząd Nowej Południowej Walii w ubiegłym roku ogłosił instalację w pociągach Tangara specjalnych zabezpieczeń, które mają uniemożliwić dostęp do tylnej części wagonów. Sydney Trains poinformowało również, że pracuje nad instalacją kamer monitoringu we wszystkich pociągach Tangara.

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