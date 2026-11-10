В Нидерландах Нидерландское управление по делам потребителей и рынков (ACM) расследует, могла ли компания Biogen злоупотребить доминирующим положением на рынке препаратов для лечения рассеянного склероза и связанных с ними анализов крови. Проверка касается доступа к тесту, который Biogen предоставляет пациентам, получающим ее препарат Tysabri.

Доступ к тесту

Как сообщает STAT News, ACM выясняет, отказывалась ли компания делать этот тест доступным для пациентов, лечащихся конкурентными препаратами, в частности Tyruko. Tyruko — биосимилярный препарат, который продает Sandoz.

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Мониторинг риска инфекции

Пациенты, получающие Tysabri — самый продаваемый препарат Biogen, — должны регулярно проходить тестирование на риск развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии. Это инфекция, вызванная вирусом, которая может быть смертельной или привести к тяжелой инвалидности.

Biogen разработала тест на этот вирус и бесплатно предоставляет его только пациентам, лечащимся Tysabri. Расследование ACM должно установить, могла ли такая практика представлять собой злоупотребление доминирующим положением.

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