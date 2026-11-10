W Holandii Holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM) bada, czy firma Biogen mogła nadużyć dominującej pozycji na rynku leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz powiązanych z nimi badań krwi. Postępowanie dotyczy dostępu do testu, który Biogen udostępnia pacjentom otrzymującym lek Tysabri.

Dostęp do testu

Jak informuje STAT News, ACM ustala, czy firma odmawiała udostępnienia tego testu pacjentom leczonym konkurencyjnymi lekami, w tym Tyruko. Tyruko to lek biopodobny sprzedawany przez Sandoz.

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Monitorowanie ryzyka infekcji

Pacjenci otrzymujący Tysabri, najlepiej sprzedający się lek firmy Biogen, muszą regularnie poddawać się badaniom pod kątem ryzyka rozwoju postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii. Jest to infekcja wywołana przez wirusa, która może być śmiertelna lub prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności.

Biogen opracował test na tego wirusa i bezpłatnie udostępnia go wyłącznie pacjentom leczonym Tysabri. Dochodzenie ACM ma ustalić, czy taka praktyka mogła stanowić nadużycie dominującej pozycji.

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