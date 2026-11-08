肯尼亚内罗毕高等法院撤销了肯尼亚竞争管理局（CAK）对钢铁制造商Tononoka Rolling Mills Ltd处以的6272万先令罚款。该案涉及涉嫌就建筑材料进行价格串通和价格操纵。正如Nation Kenya报道，法院还撤销了竞争法庭此前维持该制裁的决定。

没有证书的电子证据

法院认定，CAK尤其依赖了不符合证据可采性强制要求的电子邮件。根据法院裁决，电子记录必须附有证书，以确认其来源、真实性、保存情况及处理程序。

CAK坚持认为，认证要求仅适用于从第三方获得的材料，而不适用于在对公司进行搜查时直接查扣的文件。法院驳回了这一论点。法院指出，无论由谁取得电子记录，都需要证书以防止其可能遭到篡改。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2024年11月，法庭排除了CAK提交的唯一一份电子证据证书，理由是该证书提交逾期且违反法律要求。与此同时，法庭在最终决定中依赖了同样的电子材料。法院认定，没有这些数据，其余证据不足以确定Tononoka Rolling Mills的责任。

独立法人实体

法院还不同意让Tononoka Rolling Mills为Tononoka Steels Limited涉嫌实施的行为承担责任。法院认定，两家公司是法律上独立、业务不同的企业：Tononoka Rolling Mills生产TMT钢筋，而Tononoka Steels Limited生产管材、空心型材和钢丝产品。

2023年8月，CAK因Tononoka Rolling Mills涉嫌与其他钢铁制造商参与价格串通而对其处以罚款；当时另有八家制造商也受到制裁。Tononoka向竞争法庭提起的诉讼于2025年7月被驳回。如今，法院撤销了法庭2025年7月9日的决定和CAK 2023年8月17日的决定，以及对该公司作出的财政制裁和指令。

关注我们在