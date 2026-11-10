乌克兰、美国和俄罗斯在阿布扎比启动谈判——Tagesschau

11月10日，乌克兰、美国和俄罗斯联邦——侵略国——将在阿布扎比启动三方谈判。乌克兰代表团带着对能否就停火或和平作出政治决定的谨慎预期前往会谈，Tagesschau报道。

乌克兰代表团的目标

乌克兰谈判小组由前国防部长、现任对外情报局局长鲁斯捷姆·乌梅罗夫率领。临行前，他称乌克兰的目标是实现持久和可持续的和平、获得安全保障，并在战后重建国家。

基辅政治分析中心负责人伊利亚·科托夫认为，此次会谈首先将涉及具体的第一步措施。他列出的可能议题包括停止敌对行动、局部或全面停火，以及监督遵守停火的机制。

讨论停火机制

乌克兰此前提出了立即停火的多种方案，尤其涉及空袭、对能源基础设施的攻击、黑海船只和港口设施。Tagesschau称，俄罗斯联邦迄今一直拒绝此类提议。

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科托夫指出，俄罗斯军事情报机构格鲁乌和乌克兰军事情报机构胡尔的代表已在阿布扎比讨论可能停火的技术问题。他以近期在赫尔松州实施的地区性六天停火为例。

对美国施压的担忧

乌克兰观察人士认为，美国可能加大对基辅的压力。美国总统唐纳德·特朗普此前曾表示，可能达成一项可能涉及整个欧洲的“大协议”，但未披露细节。

政治学家弗拉基米尔·费先科在NV节目中表示，美国的新提议可能包含对乌克兰的风险，应在谈判期间予以化解。他还表示，美国政府的设想可能包括在美国公司参与下恢复向欧盟更大规模销售俄罗斯天然气，以及在相关安排框架内使用被冻结在欧盟的俄罗斯国家资产。乌梅罗夫强调了与欧洲伙伴协调的重要性；欧盟和欧洲国家的代表也将身处阿布扎比，并与乌克兰代表团保持联系。

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