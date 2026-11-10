10 listopada w Abu Zabi rozpoczynają się trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Ukraińska delegacja udaje się na spotkanie z umiarkowanymi oczekiwaniami co do możliwości podjęcia politycznej decyzji o zawieszeniu broni lub pokoju, informuje Tagesschau.

Cele ukraińskiej delegacji

Ukraińskiej grupie negocjacyjnej przewodniczy Rustem Umierow, były minister obrony i obecny szef wywiadu zagranicznego. Przed wyjazdem wskazał, że celami Ukrainy są osiągnięcie trwałego i stabilnego pokoju, uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa oraz możliwość odbudowy kraju po wojnie.

Szef kijowskiego centrum analiz politycznych Illa Kotow uważa, że spotkanie będzie dotyczyć przede wszystkim konkretnych pierwszych kroków. Wśród możliwych tematów wymienił zaprzestanie działań zbrojnych, sektorowe lub kompleksowe zawieszenie broni, a także mechanizmy kontroli jego przestrzegania.

Omówienie mechanizmów zawieszenia broni

Ukraina wcześniej proponowała różne warianty natychmiastowego zawieszenia broni, w tym dotyczące nalotów, ataków na infrastrukturę energetyczną, statków na Morzu Czarnym oraz obiektów portowych. Według Tagesschau Federacja Rosyjska dotychczas odrzucała takie propozycje.

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Kotow zaznaczył, że przedstawiciele rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU oraz ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR omawiali już w Abu Zabi kwestie techniczne możliwego zawieszenia broni. Jako przykład podał regionalne sześciodniowe zawieszenie broni, które niedawno obowiązywało w obwodzie chersońskim.

Obawy dotyczące presji USA

Ukraińscy obserwatorzy przypuszczają, że Stany Zjednoczone mogą zwiększyć presję na Kijów. Prezydent USA Donald Trump mówił wcześniej o możliwości „wielkiego porozumienia”, które może dotyczyć całej Europy, nie ujawniając szczegółów.

Politolog Wołodymyr Fesenko powiedział na antenie NV, że nowe amerykańskie propozycje mogą zawierać ryzyka dla Ukrainy, które należy zneutralizować podczas negocjacji. Powiedział również, że wśród pomysłów amerykańskiej administracji może być przywrócenie sprzedaży rosyjskiego gazu do UE na większą skalę z udziałem amerykańskich firm, a także wykorzystanie rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych w Unii Europejskiej w ramach ustaleń. Umierow podkreślił znaczenie koordynacji z europejskimi partnerami; przedstawiciele UE i państw europejskich również będą przebywać w Abu Zabi i pozostaną w kontakcie z ukraińską delegacją.

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