10 ноября в Абу-Даби начинаются трехсторонние переговоры с участием Украины, США и Российской Федерации — государства-агрессора. Украинская делегация отправляется на встречу со сдержанными ожиданиями относительно возможности принятия политического решения о прекращении огня или мире, сообщает Tagesschau.

Цели украинской делегации

Украинскую переговорную группу возглавляет Рустем Умеров, бывший министр обороны и нынешний руководитель внешней разведки. Перед отъездом он назвал целями Украины достижение длительного и устойчивого мира, получение гарантий безопасности и возможность восстановления страны после войны.

Руководитель киевского политического аналитического центра Илья Котов считает, что на встрече речь будет идти прежде всего о конкретных первых шагах. Среди возможных тем он назвал прекращение боевых действий, секторальное или всеобъемлющее перемирие, а также механизмы контроля за его соблюдением.

Обсуждение механизмов перемирия

Украина ранее предлагала различные варианты немедленного прекращения огня, в частности касающиеся воздушных ударов, атак на энергетическую инфраструктуру, судов в Черном море и портовых объектов. Российская Федерация, по данным Tagesschau, до сих пор отвергала такие предложения.

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Котов отметил, что представители российской военной разведки ГРУ и украинской военной разведки ГУР уже обсуждали в Абу-Даби технические вопросы возможного перемирия. В качестве примера он привел региональное шестидневное прекращение огня, которое недавно действовало в Херсонской области.

Опасения относительно давления США

Украинские наблюдатели предполагают, что США могут усилить давление на Киев. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможности «большой сделки», которая может касаться всей Европы, не раскрыв деталей.

Политолог Владимир Фесенко в эфире NV заявил, что новые американские предложения могут содержать риски для Украины, которые следует нейтрализовать во время переговоров. Он также сказал, что среди идей американской администрации может быть восстановление более масштабных продаж российского газа в ЕС с участием американских компаний, а также использование замороженных в Евросоюзе российских государственных активов в рамках договоренностей. Умеров подчеркнул важность координации с европейскими партнерами; представители ЕС и европейских стран также будут находиться в Абу-Даби и поддерживать контакт с украинской делегацией.

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