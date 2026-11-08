Wieczorem 8 listopada w południowym Iranie, w portowym mieście Bandar Abbas i na położonej w pobliżu wyspie Keszm, słychać było kilka wybuchów. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na półoficjalną irańską agencję Fars. Według Fars dźwięki były słyszane w niektórych rejonach miasta i wyspy.

Wersja o strzałach ostrzegawczych

Lokalne źródła, na które powołuje się Fars, przypuszczały, że dźwięki mogły być związane ze strzałami ostrzegawczymi w Cieśninie Ormuz. Według tej wersji strzały mogły zostać oddane w kierunku jednostek podejrzewanych o naruszenie zasad żeglugi w cieśninie.

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Władze Iranu nie opublikowały wówczas oświadczenia dotyczącego przyczyn wybuchów. Tym samym wersja o strzałach ostrzegawczych nie miała oficjalnego potwierdzenia.

Położenie Keszm

Keszm znajduje się niedaleko Bandar Abbas, przy wejściu do Cieśniny Ormuz. Cieśnina jest ważnym szlakiem morskim dla eksportu ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej.

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