Globalne dostawy smartfonów w trzecim kwartale 2026 roku spadły o 20% rok do roku, do 254,7 mln urządzeń. To najniższy wynik dla trzeciego kwartału od 2013 roku, podaje Cyprus Mail, powołując się na firmę badawczą Omdia. Jedną z przyczyn był wzrost cen komponentów, który wpłynął na ceny urządzeń i skłonił część kupujących do odłożenia wymiany telefonów.

Liderzy rynku stracili wolumen

Samsung utrzymał pierwsze miejsce pod względem wolumenu dostaw: firma dostarczyła 57,8 mln smartfonów, o 5% mniej niż rok wcześniej. Jej pozycję wsparły modele z segmentu podstawowego i średniego serii Galaxy A. Firma wzmocniła także obecność w segmencie premium po sierpniowej premierze Galaxy Z8, wspieranej przez programy wymiany i aktualizacji urządzeń.

Apple dostarczyło 56,5 mln iPhone’ów, praktycznie utrzymując ubiegłoroczny wynik mimo ogólnego spadku rynku. Popyt w Chinach i Ameryce Północnej zrekompensował słabsze wyniki na kluczowych rynkach wschodzących. We wrześniu firma zaprezentowała iPhone’a 18 Pro, iPhone’a 18 Pro Max oraz pierwszy składany model iPhone Duo, odkładając premierę podstawowego iPhone’a 18 do 2027 roku.

Xiaomi dostarczyło 30,7 mln urządzeń, czyli o 29% mniej rok do roku. Dostawy firmy spadły o 20% w Chinach i o 28% w Indiach. OPPO wraz z markami realme i OnePlus zajęło czwarte miejsce z 23,4 mln smartfonów i spadkiem o 39%, podczas gdy vivo dostarczyło 19,3 mln urządzeń — o 33% mniej niż rok wcześniej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Największy spadek — w Afryce

Według szacunków Omdia najsilniejszy spadek odnotowano w Afryce, gdzie dostawy smartfonów zmniejszyły się o 39%. Rynki regionu Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Wielkich Chin, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej również odnotowały spadki przekraczające 20%.

Analityk Omdia Sanyam Chaurasia zaznaczył, że rynki wschodzące były wcześniej podstawą wzrostu globalnych wolumenów dostaw smartfonów, lecz obecnie najsilniej odczuwają presję rosnących cen. Dewaluacja walut, inflacja i wzrost kosztów życia osłabiły siłę nabywczą, dlatego część konsumentów odkłada wymianę urządzeń, wybiera telefony odnowione lub przechodzi na modele z klawiaturą.

Omdia prognozuje spadek globalnych dostaw smartfonów o 12% w całym 2026 roku. Niedobór szybkiej pamięci HBM i ograniczenia w dostawach zwykłej pamięci będą, według oceny firmy, utrzymywać wysokie ceny komponentów także w 2027 roku.

Czytaj nas na