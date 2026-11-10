Francuska Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia zawarła kontrakt o wartości 1,5 mld euro z Airbus Defence and Space oraz Thales Alenia Space na opracowanie dwóch satelitów obserwacji Ziemi dla francuskich sił zbrojnych. Informuje o tym Breaking Defense.

Program IRIS

Kontrakt przewiduje zaprojektowanie, produkcję i testowanie dwóch satelitów nowej generacji w ramach programu IRIS. Obejmuje także ich eksploatację na orbicie i konserwację. Program ma zapewnić francuskim wojskowym strategiczne zdolności rozpoznawcze i obserwacyjne.

Nowe aparaty mają zastąpić trzy satelity obecnej konstelacji Optical Space Component, czyli CSO. Według francuskiego resortu obrony IRIS zapewni wyraźniejsze obrazy i szybszy dostęp do zarejestrowanych materiałów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podział prac i harmonogram

Airbus Defence and Space będzie głównym wykonawcą kontraktu: firma dostarczy platformy dla obu satelitów, większą część ładunku użytecznego pierwszego aparatu oraz będzie odpowiadać za naziemny segment programu.

Thales Alenia Space będzie współwykonawcą i dostarczy systemy optyczne. Firma oświadczyła, że możliwości podczerwieni satelitów umożliwią uzyskiwanie obrazów o ultrawysokiej rozdzielczości w dowolnym miejscu na Ziemi, w tym przy słabym oświetleniu i w nocy. Pierwszy satelita ma zostać oddany do eksploatacji w 2033 roku, a wszystkie aparaty mają zostać umieszczone na orbicie do 2035 roku.

Czytaj nas na