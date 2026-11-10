法国武器装备总局与Airbus Defence and Space及Thales Alenia Space签署了一份价值15亿欧元的合同，为法国武装部队研发两颗地球观测卫星。Breaking Defense报道称。

IRIS计划

该合同规定在IRIS计划框架内设计、生产和测试两颗新一代卫星，同时涵盖其在轨运行和技术维护。该计划旨在为法国军方提供战略情报和监视能力。

新航天器将取代现有Optical Space Component，即CSO星座中的三颗卫星。法国国防部门表示，IRIS将提供更清晰的图像，并能更快获取拍摄资料。

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工作分配和时间表

Airbus Defence and Space将担任合同主承包商：该公司将为两颗卫星提供平台、提供第一颗卫星的大部分有效载荷，并负责该计划的地面部分。

Thales Alenia Space将作为合作承包商并提供光学系统。该公司表示，卫星的红外能力将能够在地球任何地点获取超高分辨率图像，包括在低照度条件下和夜间。首颗卫星计划于2033年投入运行，所有航天器应在2035年前送入轨道。

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