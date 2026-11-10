Французское Генеральное управление вооружений заключило контракт стоимостью €1,5 млрд с Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space на разработку двух спутников наблюдения за Землей для вооруженных сил Франции. Об этом сообщает Breaking Defense.

Программа IRIS

Контракт предусматривает создание, производство и испытания двух спутников нового поколения в рамках программы IRIS. Он также охватывает их эксплуатацию на орбите и техническое обслуживание. Программа должна обеспечить французских военных стратегическими возможностями разведки и наблюдения.

Новые аппараты должны заменить три спутника действующей группировки Optical Space Component, или CSO. По данным французского оборонного ведомства, IRIS будет обеспечивать более четкие снимки и более быстрый доступ к отснятому материалу.

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Распределение работ и сроки

Airbus Defence and Space будет главным исполнителем контракта: компания поставит платформы для обоих спутников, большую часть полезной нагрузки первого аппарата и будет отвечать за наземный сегмент программы.

Thales Alenia Space выступит соисполнителем и поставит оптические системы. В компании заявили, что инфракрасные возможности спутников позволят получать изображения сверхвысокого разрешения в любой точке Земли, в том числе при слабом освещении и ночью. Первый спутник планируют ввести в эксплуатацию в 2033 году, а все аппараты должны быть выведены на орбиту до 2035 года.

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