W Stanach Zjednoczonych republikanie w Izbie Reprezentantów wybrali kongresmena z Ohio Jima Jordana na nowego lidera mniejszości w niższej izbie Kongresu. W tajnym głosowaniu uzyskał 106 głosów, podczas gdy jego rywal, obecny lider większości Steve Scalise z Luizjany, otrzymał 73, informuje TIME.

Zmiana przywództwa republikanów

Jordan pokieruje republikańską konferencją w Izbie Reprezentantów w następnej kadencji po tym, jak demokraci zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu w wyniku wyborów uzupełniających. Zgłosił swoją kandydaturę po tym, jak spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson poinformował, że nie będzie ubiegał się o stanowisko kierownicze w nowym Kongresie.

Jordan jest zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa i twardego konserwatywnego kursu. Pracuje w Kongresie od niemal dwóch dekad i obecnie przewodniczy Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów. W liście do kolegów po wyborach Jordan oświadczył, że republikanie powinni przejść do ofensywy, aby odzyskać większość, i skrytykował oczekiwany kurs demokratów.

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Rywalizacja ze Scalise'em

Steve Scalise również ogłosił udział w walce o stanowisko tego samego dnia, co Jordan. Wezwał republikanów do zachowania jedności i oświadczył, że konferencja musi przeciwstawić się agendzie demokratów, w tym ich możliwym śledztwom dotyczącym administracji Trumpa.

Do wyboru lidera mniejszości kandydat potrzebuje jedynie zwykłej większości głosów członków własnej konferencji partyjnej. Różni się to od procedury wyboru spikera Izby Reprezentantów, który potrzebuje poparcia większości deputowanych głosujących w pełnym składzie izby.

W 2023 roku Jordan i Scalise już rywalizowali o stanowisko spikera po odwołaniu Kevina McCarthy'ego. Wówczas Scalise najpierw uzyskał nominację konferencji republikańskiej, ale wycofał się z wyścigu z powodu niewystarczającego poparcia w głosowaniu Izby Reprezentantów. Jordan również nie zdołał uzyskać wymaganej liczby głosów, po czym republikanie poparli Mike'a Johnsona.

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