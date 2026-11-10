В США республиканцы Палаты представителей избрали конгрессмена от Огайо Джима Джордана новым лидером меньшинства в нижней палате Конгресса. В закрытом голосовании он получил 106 голосов, тогда как его соперник, нынешний лидер большинства Стив Скализ из Луизианы, — 73, сообщает TIME.

Смена руководства республиканцев

Джордан возглавит республиканскую фракцию в Палате представителей следующего созыва после того, как демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов. Он выдвинул свою кандидатуру после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что не будет претендовать на руководящую должность в новом Конгрессе.

Джордан является сторонником президента Дональда Трампа и жесткого консервативного курса. Он работает в Конгрессе почти два десятилетия и сейчас возглавляет Юридический комитет Палаты представителей. В письме коллегам после выборов Джордан заявил, что республиканцам следует перейти к наступательной политике, чтобы вернуть большинство, и раскритиковал ожидаемый курс демократов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Соперничество со Скализом

Стив Скализ также объявил об участии в борьбе за должность в тот же день, что и Джордан. Он призвал республиканцев сохранить единство и заявил, что фракция должна противодействовать повестке демократов, в частности их возможным расследованиям в отношении администрации Трампа.

Для избрания лидера меньшинства кандидату достаточно простого большинства голосов членов собственной партийной конференции. Это отличается от процедуры избрания спикера Палаты представителей, которому нужна поддержка большинства депутатов, голосующих полным составом палаты.

В 2023 году Джордан и Скализ уже соперничали за должность спикера после отстранения Кевина Маккарти. Тогда Скализ сначала получил номинацию республиканской конференции, но снялся с гонки из-за недостаточной поддержки для голосования Палаты представителей. Джордан также не смог набрать необходимое количество голосов, после чего республиканцы поддержали Майка Джонсона.

Читай нас в