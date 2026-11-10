TIME：吉姆·乔丹将成为众议院共和党少数党领袖

在美国，众议院共和党人选举俄亥俄州联邦众议员吉姆·乔丹为国会下院的新任少数党领袖。在闭门投票中，他获得106票，而他的对手、来自路易斯安那州的现任多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯获得73票，《时代》杂志报道。

共和党领导层变动

在中期选举后民主党取得国会两院控制权后，乔丹将在下一届国会中领导众议院共和党党团。他是在众议院议长迈克·约翰逊表示不会在新一届国会中竞选领导职位后宣布参选的。

乔丹是总统唐纳德·特朗普和强硬保守路线的支持者。他在国会任职近20年，目前担任众议院司法委员会主席。选举后，乔丹在写给同僚的信中表示，共和党人应转向进攻，以重新夺回多数席位，并批评了民主党预期的路线。

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与斯卡利斯的竞争

史蒂夫·斯卡利斯也在乔丹宣布参选的同一天宣布参与该职位的竞争。他呼吁共和党人保持团结，并表示党团必须反制民主党的议程，包括他们可能对特朗普政府展开的调查。

要当选少数党领袖，候选人只需获得本党党团成员投票的简单多数。这与选举众议院议长的程序不同，后者需要获得在全体众议院投票的议员中多数人的支持。

2023年，在凯文·麦卡锡被罢免后，乔丹和斯卡利斯已经为议长职位展开过竞争。当时，斯卡利斯首先获得共和党党团提名，但因缺乏足够支持以通过众议院投票而退出竞选。乔丹也未能获得所需票数，随后共和党人支持了迈克·约翰逊。

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