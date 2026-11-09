Мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2026 года сократились на 20% в годовом выражении — до 254,7 млн устройств. Это самый низкий показатель для третьего квартала с 2013 года, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на исследовательскую компанию Omdia. Одной из причин стало подорожание компонентов, которое повлияло на цены устройств и заставило часть покупателей откладывать обновление телефонов.

Лидеры рынка потеряли объёмы

Samsung сохранила первое место по объёму поставок: компания отгрузила 57,8 млн смартфонов, что на 5% меньше, чем годом ранее. Её позиции поддержали модели начального и среднего сегментов серии Galaxy A. Компания также укрепила присутствие в премиальном сегменте после августовского запуска Galaxy Z8 при поддержке программ обмена и обновления устройств.

Apple поставила 56,5 млн iPhone, практически сохранив прошлогодний результат, несмотря на общее падение рынка. Спрос в Китае и Северной Америке компенсировал более слабые результаты на ключевых развивающихся рынках. В сентябре компания представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первую складную модель iPhone Duo, отложив выход базового iPhone 18 до 2027 года.

Xiaomi отгрузила 30,7 млн устройств, или на 29% меньше в годовом выражении. Поставки компании снизились на 20% в Китае и на 28% в Индии. OPPO вместе с брендами realme и OnePlus заняла четвёртое место с 23,4 млн смартфонов и падением на 39%, тогда как vivo поставила 19,3 млн устройств — на 33% меньше, чем годом ранее.

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Наибольшее сокращение — в Африке

По оценке Omdia, самое сильное падение зафиксировали в Африке, где поставки смартфонов сократились на 39%. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона без учёта Большого Китая, Ближнего Востока и Латинской Америки также продемонстрировали спад более чем на 20%.

Аналитик Omdia Санъям Чаурасия отметил, что развивающиеся рынки ранее были основой роста мировых объёмов поставок смартфонов, но теперь сильнее всего ощущают давление повышения цен. Девальвация валют, инфляция и рост стоимости жизни ослабили покупательную способность, поэтому часть потребителей откладывает обновление устройств, обращается к восстановленным телефонам или переходит на кнопочные модели.

Omdia прогнозирует сокращение глобальных поставок смартфонов на 12% по итогам 2026 года. Дефицит высокоскоростной памяти HBM и ограничения поставок обычной памяти, по оценке компании, будут поддерживать высокие цены на компоненты и в 2027 году.

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