Румынская ANAF готовит оценку рисков компаний — Romania Insider
Национальное агентство налогового администрирования Румынии (ANAF) готовится классифицировать компании по профилю риска. Оценка будет основываться на истории выполнения предприятиями налоговых обязательств, а также на соответствии их финансовых операций данным, указанным в финансовой отчетности. Об этом сообщает Romania Insider.
Частота проверок и возмещение НДС
По результатам оценки ANAF будет менять подход к конкретным налогоплательщикам в зависимости от определенного профиля риска. В частности, агентство будет учитывать этот профиль при определении частоты налоговых проверок компаний.
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Профиль риска также будет влиять на политику возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). ANAF будет корректировать этот подход в зависимости от результатов оценки конкретных налогоплательщиков.
Будет учитываться история администраторов
При формировании профиля ANAF будет рассматривать не только налоговую историю самой компании, но и историю ее администраторов, не сосредотачиваясь исключительно на данных юридического лица.