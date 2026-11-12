Rumuńska Krajowa Agencja Administracji Podatkowej (ANAF) przygotowuje się do klasyfikowania firm według profilu ryzyka. Ocena będzie opierać się na historii wywiązywania się przedsiębiorstw z zobowiązań podatkowych, a także na zgodności ich operacji finansowych z danymi wskazanymi w sprawozdaniach finansowych. Informuje o tym Romania Insider.

Częstotliwość kontroli i zwroty VAT

Na podstawie wyników oceny ANAF będzie zmieniać podejście do konkretnych podatników w zależności od określonego profilu ryzyka. W szczególności agencja uwzględni ten profil przy ustalaniu częstotliwości kontroli podatkowych firm.

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Profil ryzyka będzie również wpływał na politykę zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT). ANAF będzie dostosowywać to podejście w zależności od wyników oceny konkretnych podatników.

Uwzględniona zostanie historia administratorów

Przy tworzeniu profilu ANAF rozpatrzy nie tylko historię podatkową samej firmy, lecz także historię jej administratorów, nie koncentrując się wyłącznie na danych osoby prawnej.

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