第三季度全球智能手机出货量下降20%——Cyprus Mail

2026年第三季度，全球智能手机出货量同比下降20%，至2.547亿部。这是自2013年以来第三季度的最低水平，Cyprus Mail报道，并援引研究公司Omdia的数据。原因之一是零部件价格上涨，这影响了设备售价，并促使部分买家推迟更换手机。

市场领导者出货量下滑

三星以出货量保持第一位：该公司出货5780万部智能手机，较一年前减少5%。Galaxy A系列的入门级和中端机型支撑了其市场地位。该公司还在8月推出Galaxy Z8后加强了在高端市场的布局，并得到设备以旧换新和升级计划的支持。

苹果出货5650万部iPhone，尽管整体市场下滑，但基本维持了去年的水平。中国和北美的需求抵消了关键新兴市场较疲软的表现。9月，该公司发布了iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款折叠机型iPhone Duo，并将基础版iPhone 18的推出推迟至2027年。

小米出货3070万部设备，同比减少29%。该公司在中国的出货量下降20%，在印度下降28%。OPPO与realme和OnePlus品牌合计以2340万部智能手机、39%的降幅位居第四，而vivo出货1930万部设备，较去年减少33%。

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非洲降幅最大

根据Omdia的估计，非洲录得最显著的下滑，智能手机出货量减少39%。除大中华区外的亚太地区、中东和拉丁美洲市场也均出现超过20%的下滑。

Omdia分析师桑亚姆·乔拉西亚指出，新兴市场此前是全球智能手机出货量增长的基础，但如今最强烈地感受到涨价压力。货币贬值、通货膨胀和生活成本上升削弱了购买力，因此部分消费者推迟升级设备，转向翻新手机或改用功能手机。

Omdia预测，2026年全年全球智能手机出货量将下降12%。该公司认为，高带宽HBM内存短缺以及普通内存供应受限，也将在2027年维持零部件的高价格。

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