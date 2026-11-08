В Бендер-Аббасе и на Кешме слышали взрывы — Anadolu Agency

Вечером 8 ноября на юге Ирана, в портовом городе Бендер-Аббас и на расположенном рядом острове Кешм, было слышно несколько взрывов. Об этом сообщило Anadolu Agency со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Fars. По данным Fars, звуки слышали в отдельных районах города и острова.

Версия о предупредительных выстрелах

Местные источники, на которые ссылается Fars, предположили, что звуки могли быть связаны с предупредительными выстрелами в Ормузском проливе. Согласно этой версии, выстрелы могли быть произведены по судам, которые подозревали в нарушении правил навигации в проливе.

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Власти Ирана на тот момент не обнародовали заявление о причинах взрывов. Таким образом, версия о предупредительных выстрелах не имела официального подтверждения.

Расположение Кешма

Кешм расположен недалеко от Бендер-Аббаса, у входа в Ормузский пролив. Пролив является важным морским маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива.

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