У Бендер-Аббасі та на Кешмі чули вибухи — Anadolu Agency

У південному Ірані, в портовому місті Бендер-Аббас та на розташованому поруч острові Кешм, увечері 8 листопада було чутно кілька вибухів. Про це повідомило агентство Anadolu Agency з посиланням на напівофіційне іранське агентство Fars. За даними Fars, звуки чули в окремих районах міста та острова.

Версія про попереджувальні постріли

Місцеві джерела, на які посилається Fars, припустили, що звуки могли бути пов’язані з попереджувальними пострілами в Ормузькій протоці. За цією версією, постріли могли бути здійснені по суднах, які підозрювали в порушенні навігаційних правил у протоці.

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Іранська влада на той момент не оприлюднила заяви про причини вибухів. Таким чином, версія про попереджувальні постріли офіційного підтвердження не мала.

Розташування Кешма

Кешм розташований неподалік Бендер-Аббаса, біля входу до Ормузької протоки. Протока є важливим морським маршрутом для експорту нафти з країн Перської затоки.

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