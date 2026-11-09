Телекоммуникационная компания Vodafone планирует в течение следующих двух лет сократить или перевести около 2300 рабочих мест в Германии. Это составляет более 19% от примерно 12 тысяч сотрудников компании в стране, то есть изменения затронут почти каждую пятую должность, сообщает Der Spiegel.

Сокращение расходов и ИИ

Глава Vodafone в Германии Марсель де Гроот сообщил сотрудникам о программе экономии и реорганизации. Компания объясняет ее необходимостью упростить структуры и укрепить свои позиции после лет значительного оттока клиентов.

Помимо сокращения расходов на материалы и операционную деятельность, Vodafone намерена уменьшить расходы на персонал. Часть задач планируют передавать искусственному интеллекту, расширяя его применение в работе компании.

По словам де Гроота, Vodafone за последние два года стабилизировала бизнес, вновь набирает динамику в сегменте корпоративных клиентов и улучшает продукты, сети и услуги. В то же время он подчеркнул, что этого недостаточно из-за фундаментальных и быстрых изменений на рынке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конкуренция на телекоммуникационном рынке

Vodafone намерена одновременно инвестировать в перспективные направления, в частности в волоконно-оптические сети, облачные сервисы и решения в сфере кибербезопасности для бизнес-клиентов.

Компания теряла долю в сегментах фиксированного интернета и широкополосной связи. Дополнительное давление на прибыльность оказала отмена в Германии Nebenkostenprivileg для кабельного телевидения, что обострило конкуренцию за миллионы телевизионных клиентов.

Конкурент Vodafone, O2 Telefónica, ранее также объявил программу экономии: компания планирует сократить 1100 рабочих мест и закрыть 60 из 800 магазинов O2.

Читай нас в