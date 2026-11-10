Президент Кипра Никос Христодулидис во вторник, 10 ноября, должен отправиться в Анталью в Турции для участия в Конференции ООН по изменению климата COP31. Как сообщает Cyprus Mail, он получил официальное приглашение после дипломатических усилий Никосии.

Саммит лидеров 11–12 ноября

COP31 началась в понедельник и продлится до 20 ноября. Саммит глав государств и правительств запланирован на 11 и 12 ноября, где участники представят свои позиции и обязательства в отношении климатических действий.

Конференция посвящена усилению международных действий в ответ на изменение климата, выполнению Парижского соглашения и адаптации к последствиям климатического кризиса. Участники также обсудят энергетический переход, финансирование климатических мер и укрепление устойчивости к воздействию изменения климата.

Дипломатическое значение приглашения

Правительственные источники сообщили Кипрскому информационному агентству, что участие Христодулидиса имеет особое дипломатическое значение. По их словам, приглашение стало результатом скоординированных дипломатических шагов Никосии с участием европейских институтов и государств-членов ЕС.

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Те же источники заявили, что Европейский союз оказывал давление в этом вопросе, исходя из общей позиции: полное и равное участие государства-члена в международных процедурах не может быть поставлено под сомнение или ограничено в одностороннем порядке.

13 октября Христодулидис заявлял, что посетит саммит COP31, несмотря на то, что Турция не признает его главой государства. Ранее, 11 октября, правительственные источники сообщили Кипрскому информационному агентству, что Кипр якобы получил письмо-приглашение на саммит в Анталье. Они не уточнили, кто именно направил приглашение.

Это сообщение появилось после публикации Kathimerini, которая утверждала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил личные письма лидерам 26 государств ЕС с приглашением на встречу лидеров COP31. По данным издания, Кипр первоначально не был включен в этот список.

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