Prezydent Cypru Nikos Christodoulides ma we wtorek, 10 listopada, udać się do Antalyi w Turcji, aby wziąć udział w konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP31. Jak informuje Cyprus Mail, otrzymał oficjalne zaproszenie po dyplomatycznych staraniach Nikozji.

Szczyt liderów 11–12 listopada

COP31 rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do 20 listopada. Szczyt szefów państw i rządów zaplanowano na 11 i 12 listopada, podczas którego uczestnicy przedstawią swoje stanowiska i zobowiązania dotyczące działań na rzecz klimatu.

Konferencja jest poświęcona wzmocnieniu międzynarodowych działań w odpowiedzi na zmiany klimatu, wdrażaniu porozumienia paryskiego oraz dostosowaniu się do skutków kryzysu klimatycznego. Uczestnicy omówią również transformację energetyczną, finansowanie działań klimatycznych i wzmacnianie odporności na skutki zmian klimatu.

Dyplomatyczne znaczenie zaproszenia

Źródła rządowe poinformowały Cypryjską Agencję Informacyjną, że udział Christodoulidesa ma szczególne znaczenie dyplomatyczne. Według nich zaproszenie było rezultatem skoordynowanych działań dyplomatycznych Nikozji z udziałem instytucji europejskich i państw członkowskich UE.

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Te same źródła oświadczyły, że Unia Europejska wywarła presję w tej sprawie, opierając się na wspólnym stanowisku: pełne i równe uczestnictwo państwa członkowskiego w procedurach międzynarodowych nie może być kwestionowane ani jednostronnie ograniczane.

13 października Christodoulides oświadczył, że odwiedzi szczyt COP31, mimo że Turcja nie uznaje go za głowę państwa. Wcześniej, 11 października, źródła rządowe poinformowały Cypryjską Agencję Informacyjną, że Cypr rzekomo otrzymał list z zaproszeniem na szczyt w Antalyi. Nie sprecyzowały, kto dokładnie wysłał zaproszenie.

Informacja ta pojawiła się po publikacji Kathimerini, która twierdziła, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wysłał osobiste listy do przywódców 26 państw UE z zaproszeniem na spotkanie liderów COP31. Według gazety Cypr początkowo nie znalazł się na tej liście.

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