W USA koszt lotów sekretarza stanu Marco Rubio do Gainesville na mecze drużyny Uniwersytetu Florydy, w której gra jego syn Anthony, mógł przekroczyć 1,2 mln dolarów. Takie wyliczenie The Washington Post przytacza The Guardian.

Według The Washington Post, w ciągu dwóch ostatnich sezonów Rubio uczestniczył w co najmniej 10 meczach Florida Gators, z czego pięć odbyło się tej jesieni. Spośród 23 podróży do Gainesville wojskowymi samolotami 15 miało charakter prywatny. Anthony Rubio jest running backiem drużyny i ma status walk-on.

Szacunkowy koszt lotów

Gazeta obliczyła jedynie koszt lotów, korzystając z opublikowanych przez Departament Obrony USA stawek godzinowych za użycie różnych typów samolotów wojskowych. Według jej danych Rubio nie może latać rejsami komercyjnymi z powodu wymogów bezpieczeństwa, które dotyczą również sekretarza obrony oraz dyrektorów FBI i CIA. Jednocześnie, według oceny publikacji, jego korzystanie z transportu rządowego znacząco przewyższa wskaźniki jego poprzedników.

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7 listopada Rubio przyleciał do Gainesville samolotem Sił Powietrznych USA C-37 i był obecny na meczu, w którym Florida Gators przegrali z Oklahoma 7:23. Jego syn nie zagrał w tym spotkaniu. W ciągu czterech lat na uniwersytecie Anthony Rubio wystąpił w czterech oficjalnych meczach, z czego dwa przypadły na ten sezon, zaliczył 14 prób biegowych na 75 jardów i zdobył jedno przyłożenie.

Rekompensata i reakcja

Urzędnicy korzystający z transportu wojskowego muszą zwrócić rządowi kwotę odpowiadającą cenie biletu w klasie ekonomicznej. Jak zauważa The Washington Post, taka rekompensata w każdym przypadku będzie znacznie niższa od faktycznego kosztu lotu. Rubio i Departament Stanu USA nie poinformowali gazety, ile zwrócił za te podróże.

Cynthia Brown, starsza doradczyni ds. etyki w organizacji pozarządowej Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, oświadczyła, że podróże raczej stwarzają problem reputacyjny, niż wskazują na naruszenie, jednak wymagają dodatkowej uwagi. Departament Stanu wyjaśnił wykorzystanie samolotów wojskowych potrzebą zapewnienia ciągłości pracy, ciągłości działania rządu oraz dostępu do bezpiecznej łączności.

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