在美国，国务卿马尔科·鲁比奥前往盖恩斯维尔观看佛罗里达大学球队比赛的飞行费用可能超过120万美元，他的儿子安东尼效力于该队。《卫报》援引《华盛顿邮报》的这一估算。

据《华盛顿邮报》报道，在过去两个赛季中，鲁比奥至少观看了10场佛罗里达鳄鱼队的比赛，其中5场在今年秋季举行。在23次乘坐军机前往盖恩斯维尔的行程中，15次属于私人性质。安东尼·鲁比奥是该队的跑卫，拥有walk-on身份。

航班成本估算

该报仅根据美国国防部公布的不同类型军机每小时使用费率计算了飞行成本。根据其掌握的信息，出于安全要求，鲁比奥不能乘坐商业航班；这一要求也适用于国防部长以及联邦调查局和中央情报局局长。同时，该媒体评估称，他对政府交通工具的使用显著超过其前任。

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11月7日，鲁比奥乘坐美国空军C-37飞机抵达盖恩斯维尔，并观看了佛罗里达鳄鱼队以7:23负于俄克拉何马队的比赛。他的儿子没有参加这场比赛。在大学的四年中，安东尼·鲁比奥参加了4场正式比赛，其中2场在本赛季；他完成14次冲球、推进75码，并取得1次达阵。

补偿与反应

使用军用交通工具的官员必须向政府补偿相当于经济舱机票价格的金额。《华盛顿邮报》指出，这类补偿在每种情况下都将远低于实际飞行成本。鲁比奥和美国国务院没有向该报说明他为这些行程补偿了多少。

非政府组织“华盛顿公民责任与道德组织”（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington）的高级伦理法律顾问辛西娅·布朗表示，这些行程更可能造成声誉问题，而非表明存在违规行为，但需要进一步关注。国务院解释称，使用军机是为了确保工作连续性、政府运作连续性以及获得安全通信的条件。

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