В США стоимость перелетов госсекретаря Марко Рубио в Гейнсвилл на матчи команды Университета Флориды, за которую играет его сын Энтони, могла превысить $1,2 млн. Такой расчет The Washington Post приводит The Guardian.

По данным The Washington Post, за два последних сезона Рубио посетил как минимум 10 матчей Florida Gators, пять из них — этой осенью. Из 23 поездок в Гейнсвилл на военных самолетах 15 носили личный характер. Энтони Рубио является раннинбеком команды и имеет статус walk-on.

Оценка стоимости перелетов

Газета рассчитала стоимость только перелетов по опубликованным Министерством обороны США почасовым тарифам на использование различных типов военных самолетов. По ее данным, Рубио не может летать коммерческими рейсами из-за требований безопасности, которые также распространяются на министра обороны и директоров ФБР и ЦРУ. В то же время использование им правительственного транспорта, по оценке издания, существенно превышает показатели его предшественников.

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7 ноября Рубио прибыл в Гейнсвилл на самолете ВВС США C-37 и присутствовал на матче, в котором Florida Gators проиграли Oklahoma со счетом 7:23. Его сын в этой игре не участвовал. За четыре года в университете Энтони Рубио сыграл в четырех официальных матчах, два из которых пришлись на этот сезон, совершил 14 выносов на 75 ярдов и занес один тачдаун.

Компенсация и реакция

Должностные лица, пользующиеся военным транспортом, должны возмещать правительству сумму, эквивалентную стоимости билета экономкласса. Как отмечает The Washington Post, такая компенсация в каждом случае будет значительно ниже фактической стоимости перелета. Рубио и Госдепартамент США не сообщили газете, сколько он возместил за эти поездки.

Старший юрисконсульт по вопросам этики неправительственной организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington Синтия Браун заявила, что поездки скорее создают репутационную проблему, чем свидетельствуют о нарушении, однако требуют дополнительного внимания. В Госдепартаменте объяснили использование военных самолетов необходимостью обеспечивать непрерывность работы, непрерывность деятельности правительства и доступ к защищенной связи.

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